Тимошенко провела митинг на Контрактовой площади в Киеве

Кандидат на пост Президента Юлия Тимошенко провела в субботу митинг в центре Киева на Контрактовой площади, где призвала украинцев определиться ради будущего.

Фото: Макс Левин Участники митинга

«Сегодня страна в таком состоянии, что вопрос стоит очень четко: или мы в корне меняем все условия нашей жизни, всю систему власти, которая прогнила до предела, или наводим порядок в своем государстве, спасаем страну от войны и бедности, или будет поставлено под очень большую угрозу существование украинской нации», - отметила Тимошенко.

Председатель партии попросила сограждан сплотиться ради недопущения фальсификаций, "с помощью которых Петр Порошенко планирует удержаться в должности".

«Каждый подкуп должен стать публичным. Ловите их, фотографируйте, предъявляйте. И пусть они знают, что земля горит под ногами. И скажите людям, что они не тысячу берут, а сами у себя, у своих детей воруют будущее», - заявила кандидат на пост Президента, заверив, что ее команде хватит сил, чтобы защитить выбор каждого украинца.

Фото: Макс Левин

Говоря о защите государства, Юлия Тимошенко отметила, что женщина-главнокомандующий будет эффективна для страны и лично никогда бы не назначила кума Путина Виктора Медведчука официальным переговорщиком от Украины.

«Женщина - главнокомандующий не будет принимать откаты по торговле оружием за пределы Украины. Не будем поставлять на армию с откатами из своих предприятий оружие и технику, непригодные для использования. Женщина-главнокомандующий никогда не создаст такие условия для армии, когда в конце года 30 000 кадровых военных не захотели пролонгировать контракт и ушли из армии, так как условия, которые создали для наших воинов, невозможны», - заверила лидер «Батькивщины».

Вопрос обеспечения победного мира на условиях Украины, по словам Юлии Тимошенко, является приоритетной.

«Эпоха стагнации, разрушения и беспорядка должна закончиться, а начаться эпоха становления, процветания, побед, мира, экономического роста и счастья наших людей. И я в это верю!» - отметила лидер партии.

Напомним, ранее сообщалось о задержании активистов перед митингом Юлии Тимошенко.

Также сегодня в Киеве во Дворце спорта прошел и форум в поддержку действующего Президента Петра Порошенко.