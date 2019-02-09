Полиция задержала шесть человек, бросавших дымовые шашки на митинге Тимошенко в Белой Церкви

В пятницу, 8 февраля, во время выступления лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на площади перед городским советом Белой Церкви (Киевская обл.) в толпу людей бросили семь дымовых шашек. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Сообщается, что полиция задержала 6 человек, совершивших провокацию. При них было обнаружено еще 7 дымовых шашек.

Кроме того, возле сцены был припаркован автомобиль на еврономерах, о заминировании которого в полицию сообщили во время выступления Тимошенко. Сообщается, что специалисты профильных служб, немедленно прибыли на вызов, вручную откатили машину на безопасное расстояние.

Партия «Батькивщина» считает, что провокации, устроенные в Белой Церкви, имеют откровенно политический характер по чьей-то команде, а время «заминирования» автомобиля координировалось из того же центра. "Мы убеждены, что провокации против Юлии Тимошенко и ее сторонников были осуществлены руками Службы безопасности Украины по приказу президента Украины.

Особенно циничным является то, что СБУ, которая должна заниматься безопасностью граждан и государства, раз взялась выполнять политический заказ власти и поставила под угрозу жизни людей, собравшихся на площади", - говорится в заявлении.

«Батькивщина» потребовала детального расследования дела.