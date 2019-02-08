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В Киеве заложили катера "Гюрза" и "Кентавр" для ВМСУ

Катера построят на "Кузнице на Рыбальском".

8 февраля в Киеве на заводе "Кузница на Рыбальском" заложили очередные боевые катера для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМСУ ВСУ.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

"Катера такого типа хорошо зарекомендовали себя в море и на реках, это маневренные и эффективные боевые единицы", - отметил командующий национальных ВМС адмирал Игорь Воронченко.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

По его словам, заложенные сегодня по заказу Министерства обороны Украины бронированный артиллерийский катер проекта 58155 ("Гюрза") и десантно-штурмовой катер проекта 58503 ("Кентавр") дополнят силы обороны территориального моря Украины.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Как сообщалось, в ноябре 2018 в Одессу для подготовки к ходовым и государственным испытаниям прибыли два десантных катера типа "Кентавр" проекта 58503, изготовленные на киевском заводе "Кузница на Рыбальском". "Кентавры" были заложены в декабре 2016 года и спущены на воду в сентябре 2018 года.

Ранее на "Кузнице" были построены шесть малых бронированных катеров проекта "Гюрза-М".

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