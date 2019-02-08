Олег Березюк: Пропозиція Банкової про лояльність “Самопомочі” в обмін на зняття сміттєвої блокади є принизливою для держави

LB.ua поговорив з головою фракції "Самопоміч" Олегом Березюком про те, чому цей документ показали перед виборами та чи збирається “Самопоміч” домовлятися з президентом.

У БПП заяви Садового про таку пропозицію заперечують. “Президент не прибиратиме сміття за Садового і після Садового. Є надія, що у вільний від передвиборчої кампанії час, міський голова вирішить застарілі комунальні проблеми свого міста”, - сказав нардеп з фракції БПП Олександр Бригинець.

На питання про те, чому угоду показали саме зараз, перед виборами, Садовий каже: знову через сміття. За його словами, очільник Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка блокує будівництво сміттєпереробного заводу у Львові, яке фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. Міськрада вже провела перший етап тендеру для підрядників, почати будівництво планували влітку. Поки сміття з міста вивозять на звалища в області. У самому місті львів'яни виходили на протести проти заводу саме на вулиці Пластовій (як це заплановано), побоюючись негативного впливу на здоров'я.

8 лютого Андрій Садовий зібрав прес-конференцію під стінами Адміністрації президента та показав документ, який йому нібито пропонували підписати. На договорі немає підписів, не згадуються жодні прізвища. Натомість йдеться про “сторону 1” і “сторону 2”. Та представники “Самопомочі” наполягають: документ справжній.

Зняття сміттєвої блокади Львова в обмін на лояльність фракції “Самопоміч” у парламенті. Таку угоду Адміністрація президента України Петра Порошенка нібито пропонувала укласти міському голові Львова та лідеру “Самопомочі” Андрію Садовому влітку 2016 року.

Чому саме зараз? Вибори на носі, а блокада була давно.

Андрій Іванович (Садовий, - LB.ua) чітко відповів. Вони взялися за старе. Нічого у них не вийшло з іншими маніпуляціями. У них проти Садового є один аргумент, який вони створили у 2017 році, - нібито не справився зі сміттям. Люди в країні у це не повірили. Але вони (влада, - LB.ua) зрозуміли, що не мають іншого аргументу. Я не повірив своїм очам, що губернатор Львівщини, який, до речі, працював першим заступником міського голови (Андрія Садового, - LB.ua) і все знає напам'ять, сьогодні з опущеними очима каже, що не допустить легальний процес будівництва. Якщо б вони за минулі два роки побудували хоча б один завод де-небудь, я б сказав “молодці”. Але ж ніхто цього не зробив і не зробить, бо для цього треба працювати і мати довіру фінансових установ, людей, проектних інституцій. Чому сьогодні? Цинізм зашкалив. Справді, ми могли це робити протягом майже двох років. Ми цього не робили, бо соромно за державне управління, що воно таке примітивне, все зробить, а ти тільки ляж і голосуй, як тобі кажуть. Суспільство звикло до шахрайства. А до шахрайства не можна звикати.

Ви хочете сказати, що люди, які виходять на протести, на громадських слуханнях не підтримують цей проект, обдурені Банковою?

Звичайно. Стовідсотково.

Чому фракція “Самопоміч” не оприлюднила цей проект угоди коли, наприклад, вийшла з коаліції?

Мені здається, фракція “Самопоміч” вийшла з коаліції ще до того, як це відбулося. Ми вийшли у 2016 році (18 лютого, - LB.ua). Ми не мали планів це озвучувати. Ви розумієте, що це соромно. Це катастрофа. Ви розумієте, якби це була Америка, Голландія, ця верхівка мала би піти у відставку? А ви навіть запитуєте мене, ніби не нас принижують, а ми когось принижуємо.

Хто саме у “Самопомочі” знав про цю угоду?

Я, Андрій Іванович.

І все?

Ми говорили про це людям загалом, знало декілька людей. Це не було секретом, але і не було темою окремого обговорення.

Коли саме ця зустріч на Банковій з президентом відбулася?

Я не був на тій зустрічі, на якій був Андрій Іванович. Це було мабуть у червні-липні (2016 року, - LB.ua). Я цього вам точно не скажу. А зі мною зустріч була під час передачі цієї угоди. Думаю, що це був кінець липня-початок серпня, коли мені передали цю угоду.

Фото: samopomich.ua

Це був роздрукований документ, оцей папірець?

Оцей роздрукований документ, що в Андрія Івановича, це той документ. Щодо папірця - це справжнісінький оригінал. Його у руках тримали, мабуть, п'ять людей. За 21 століття ми можемо дослідити, хто його тримав у руках. Прізвища ми знаємо. Якщо ви хочете це зробити, можете дослідити.

Де весь цей час документ зберігався?

В одного з нас.

У кого?

Яка вам різниця? Ми не довіряємо, на жаль, українській правоохоронній системі.

До речі, ви знали про цей документ тоді, коли виходили голодувати під Адміністрацією президента (Березюк голодував на знак протесту проти сміттєвої блокади Львова 19-24 червня 2017 року)?

Звичайно.

Чому тоді не сказали? Це ж була б інформаційна бомба.

Думаю, по-перше, тоді б інформаційної бомби не було. По-друге, я тоді про це й не думав. Коли я приїхав до Львова, побачив купи сміття, які можна було б вивезти за два дні, і мав інсайдерську інформацію від нормальних правоохоронних органів, що має 30 людей бігати містом і це все підпалювати, у мене впала планка. Я потім у телевізорі побачив, як прем'єр розказував, що це провина міста. Я ж прекрасно все знаю (скільки я за рік з ним наговорився), і він все знає. Я просто сюди (під Адміністрацію президента, - LB.ua) прийшов і ні про що не думав, говорив не про сміття, а про те, чи я живу у гідній державі, яка може захистити не мене, а 800-тисячне місто.

І все-таки, чому ви тоді не оприлюднили документ?

Бо вважав це принизливим для Української держави.

Це дивно: ви в опозиції і захищаєте, виходить, владу?

А як ви думаєте? Захищати не владу, а державу. Влада і держава - це різні речі. Нам треба нарешті навчитися і відстати від того постколоніального синдрому. Подивіться, скільки “Самопоміч” голосує за урядові реформістські закони. Чому? Бо коли вони між собою жеруться у БПП і “Народному фронті”, наші 26 голоси даємо за реформи. Чому опозиційна сила захищає міністра охорони здоров'я, на яку виливають відрами сміття члени БПП? Вам не дивно це? Чому ви мене про це не питаєте?

Тому що ми зараз говоримо про угоду.

Це одне й те ж саме. Сьогодні не про сміття. Сьогодні про те, які способи в країні… До речі, Супрун страждає від того самого. І я вважаю, що замовники того на Супрун теж сидять тут (в Адміністрації президента, - LB.ua). Вони грають, як на піаніно, на людських емоціях, на людському розумі. Одним те, іншим те. Давай ми тут зробимо, а там вийде, а там не вийде. Я знаю, я з ними про це говорив. Вони це так говорять. І прошу вас ніколи на їхньому боці не грати.

Фото: samopomich.ua

Я не граю на їхньому боці, я запитую. І все-таки вам угоду пропонувала не держава загалом, а конкретно президент.

Вибачте, це держава.

Це тоді як Людовік XIV.

Президент - це не людина, це інституція. Вона має певні свої інституційні повноваження.

Ви показали роздрукований папір. Де гарантія того, що це справді угода, яку вам пропонували?

Це є оригінальний документ, який тримали у руках п'ять людей. Є правоохоронні органи, можуть досліджувати процес. Правда, з таким генеральним прокурором довіри немає. Можна все знецінити й переоцінити, але правда є правдою. Вона має свою енергетику, і я в це вірю. Так, я трохи метафізик, але правда є правдою. Дуже не хотілося цього робити, бо це показує усю ницість. Так вони працюють не тільки з нами. Добре, що нас є багато і ми не зламалися. А оці хлопчики і дівчатка, яких чимало у Верховній раді, хтось спокусився, хтось зламався. Було ж насправді 100 здорових класних парламентарів. Сьогодні лишилося може 60 чи 50. Так вся держава, мери міст… До речі, чому мери міст не виступають? Бо вони мають такі угоди.

Ви знаєте конкретних мерів, які мають такі угоди?

Я знаю забагато, і мені дуже сумно. Ті мери не винуваті, що вони такі. Ті мери мають команду, яку тяжко будувати сьогодні.

Щодо автентичності цього документа…

Він автентичний.

Виникає питання, навіщо Адміністрації президента письмово складати цей документ.

Я сам був здивований, я був у шоці. Я був у шоці через цинізм цієї поведінки. Але це є факт. Це цинізм і нахабство.

Хто конкретно в Адміністрації президента модерував зустріч, телефонував, пропонував?

Один із заступників адміністрації президента.

Хто?

Ще буде час, ми скажемо.

Фото: samopomich.ua Олег Березюк

Ви публікуєте цей документ менше, ніж за два місяці до виборів. Ви ж розуміли, що будуть питання.

Добре, ну то файно. Чого ні? Вибори - це не хвороба так само, як і вагітність. Вибори - це нормальний демократичний процес. Вибачте, не ми шантажуємо. Ми оприлюднюємо інформацію, яку вважаємо валідною для людей, щоб вони розуміли, як відбуваються процеси в країні. І коли ви читаєте реальні справи - ось вони.

Безпосередньо з Синюткою ви говорили?

Ще до цього, а потім вирішив, що не можу говорити з людиною, яка працювала у місті заступником, а тепер руйнує це місто, будучи заручником. Просто усунувся. Коли губернатор їде до людей і відверто їх обдурює.

Ви думаєте, що у цій ситуації неможливий діалог?

Андрій Іванович завжди говорить, він мер міста, а я не бачу сенсу говорити з залежними людьми.

Тобто тепер лише з Адміністрацією президента?

А про що з ними говорити? Якийсь сенс з них був за п'ять років? Коли ти говориш з людиною, а тобі кажуть: “Так, звичайно, будемо, але не на таких умовах”. Тоді наступного дня віддаються накази зупиняти закривати і все решта.

Що далі, як вирішити проблему з заводом?

Далі треба будувати, президент України, уряд має допомогти його добудувати у Львові і Харкові, а потім в Ужгороді, Одесі, Черкасах, Херсоні. Заводи треба будувати, а не угоди давати підписувати. Заводи! І не є це справа тільки органів місцевої влади, вони цього не зроблять.

Чому? Очевидно, це не обов'язки президента.

У них немає ані грошей, ані ресурсу. Це має бути мультиджерельне фінансування: міські гроші, беззаперечно, гроші держави, облрад (бо всі міста навколо не мають де возити, не тільки Львів, Одеса, Харків). Це мають бути гарантії держави для європейських банків, які готові працювати і давати дешеві гроші (не під 20% і не 10%, а під 1,5-2%). Це є робота президента, прем'єр-міністра.

Займатися заводами?

Ні, реальними справами, кооперацією і координацією людей. А чим він займається? Підступністю? До речі, ви не питали, чому його білборди так подібні до російських? Запитайте.