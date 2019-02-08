По мнению Шахова, всем кандидатам в президенты надо проходить "психиатрическую экспертизу".

Депутат Верховной Рады Сергей Шахов во время прямого эфира вылил стакан воды на оппонента, экс-председателя Государственной фискальной службы Украины и кандидата в президенты Романа Насирова.

Инцидент произошел на телеканале Zik во время диалога политиков о том, каким должно быть пенсионное обеспечение украинцев.

Во время дебатов Насиров заявил, что в течение одного года в Украине можно поднять минимальную зарплату до 15 тысяч гривен и пенсию до пяти тысяч гривен. Шахов заявил, что Насиров уже работал в нынешнем правительстве, но ничего не изменил.

В ответ Насиров заявил, что именно тогда, когда он начал изменения, то "все видели, что система делала с ним". И именно поэтому он баллотируется в президенты.

На что Шахов отметил, что всем кандидатам в президенты "нужно сегодня освежиться", и

криком "Пройдите психиатра" вылил на Насирова стакан воды. Однако до него долетело несколько капель.

В ответ Насиров заявил, что никому еще не удалось подмочить его репутацию.

Как сообщалось, в июле 2018 нардеп Шахов подрался с министром Насаликом на Прорезной улице в центре Киева.