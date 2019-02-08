Политтехнолог Манафорт работал в Украине в 2018, - The Washington Post

Если выяснится, что Манафорт врал следствию, это может повлиять на его приговор.

Дональд Трамп и Пол Манафорт во время национального съезда Республиканской партии США, на котором Трамп был официально выдвинут

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа и политконсультант украинского экс-президента Виктора Януковича политтехнолог Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему объявили обвинения.

Об этом заявили прокуроры, пишет The Washington Post.

Это выяснилось после обнародования частично отредактированной расшифровки стенограммы закрытых судебных заседаний, на которых рассматривались вопросы, нарушал ли Манафорт заключенное со следствием соглашение.

Стенограммы подтверждают, что партнер Манафорта Константин Килимник, которого ФБР обвиняет в связях с российской разведкой, присутствовал на инаугурации президента Дональда Трампа.

Во время слушаний, зафиксированных в стенограмме, речь шла также о том, что политтехнолог мог врать следствию, чтобы повысить свои шансы на помилование. Также прокурор Эндрю Вайсман заявил: Манафорт мог врать с целью скрыть преступную схему и направить деньги себе в то время, как он выполнял неоплачиваемую работу для предвыборной кампании Трампа.

Если выяснится, что Манафорт все-таки врал следствию, это может повлиять на его приговор.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура получила доступ к документам из "черной бухгалтерии" Партии регионов для Манафорта. Следствие намерено установить, кто имел отношение к регистрации фиктивной фирмы и вел ее хозяйственную деятельность.

Напомним, в декабре 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконным обнародование фамилии Манафорта в связи с "черной бухгалтерией" Партии регионов. Кроме того, бывший бизнес-партнер Манафорта Рик Гейтс сообщил, что "Оппозиционный блок" задолжал американскому политтехнологу Полу Манафорту 2,4 миллиона долларов за работу на выборах в Верховную Раду в 2014 году.