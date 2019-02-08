Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП (документ)
Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП (документ)
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
Украина-Беларусь: на кого ставит Лукашенко на украинских выборах
Украина-Беларусь: на кого ставит Лукашенко на украинских выборах
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Франция впервые со времен Второй мировой отзывает своего посла в Италии
Франция впервые со времен Второй мировой отзывает своего посла в Италии
ГлавнаяПолитика

Политтехнолог Манафорт работал в Украине в 2018, - The Washington Post

Если выяснится, что Манафорт врал следствию, это может повлиять на его приговор.

Политтехнолог Манафорт работал в Украине в 2018, - The Washington Post
Дональд Трамп и Пол Манафорт во время национального съезда Республиканской партии США, на котором Трамп был официально выдвинут
Фото: nbcnews.com

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа и политконсультант украинского экс-президента Виктора Януковича политтехнолог Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему объявили обвинения.

Об этом заявили прокуроры, пишет The Washington Post.

Это выяснилось после обнародования частично отредактированной расшифровки стенограммы закрытых судебных заседаний, на которых рассматривались вопросы, нарушал ли Манафорт заключенное со следствием соглашение.

Стенограммы подтверждают, что партнер Манафорта Константин Килимник, которого ФБР обвиняет в связях с российской разведкой, присутствовал на инаугурации президента Дональда Трампа.

Во время слушаний, зафиксированных в стенограмме, речь шла также о том, что политтехнолог мог врать следствию, чтобы повысить свои шансы на помилование. Также прокурор Эндрю Вайсман заявил: Манафорт мог врать с целью скрыть преступную схему и направить деньги себе в то время, как он выполнял неоплачиваемую работу для предвыборной кампании Трампа.

Если выяснится, что Манафорт все-таки врал следствию, это может повлиять на его приговор.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура получила доступ к документам из "черной бухгалтерии" Партии регионов для Манафорта. Следствие намерено установить, кто имел отношение к регистрации фиктивной фирмы и вел ее хозяйственную деятельность.

Напомним, в декабре 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконным обнародование фамилии Манафорта в связи с "черной бухгалтерией" Партии регионов. Кроме того, бывший бизнес-партнер Манафорта Рик Гейтс сообщил, что "Оппозиционный блок" задолжал американскому политтехнологу Полу Манафорту 2,4 миллиона долларов за работу на выборах в Верховную Раду в 2014 году.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также