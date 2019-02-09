В Киеве проходит форум «Открытый диалог» в поддержку Порошенко. Как сообщает корреспондент LB.ua, во Дворце спорта собралось несколько тысяч участников мероприятия, где ожидается представление предвыборной программы Петра Порошенко.

Фото: LB.ua

Среди участников мероприятия были замечены: вице-спикер ВР Ирина Геращенко, депутаты фракции БПП во главе с Артуром Герасимовым. А также волонтеры, участники АТО, актриса Ада Роговцева и Ирма Витовская.

Фото: LB.ua Ада Роговцева на форуме

Глава фракции БПП Герасимов, выступая со сцены, призвал всех присутствующих «становиться украиноботами и поддержать Петра Порошенко».

Замглавы фракции БПП Сергей Березенко также, выступая со сцены, подчеркнул, что «другой альтернативы Порошенко просто нет», - считает он.

Напомним, ранее сообщалось, что мероприятие задумано как "форум участников кампании и агитаторов за Петра Порошенко, который тоже будет выступать на мероприятии". "Он организовывается не столько по линии Администрации президента, сколько по партийной линии, стороны партии БПП", - заявлял один из близких к президенту народных депутатов, который имеет непосредственное отношение к формированию всей предвыборной кампании Петра Порошенко.