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В Киеве проходит форум в поддержку Порошенко

Среди участников замечена Ада Роговцева.

В Киеве проходит форум в поддержку Порошенко
Фото: LB.ua

В Киеве проходит форум «Открытый диалог» в поддержку Порошенко.  Как сообщает корреспондент LB.ua, во Дворце спорта собралось несколько тысяч участников мероприятия, где ожидается представление предвыборной программы Петра Порошенко.

Фото: LB.ua

Среди участников мероприятия были замечены: вице-спикер ВР Ирина Геращенко, депутаты фракции БПП во главе с Артуром Герасимовым. А также волонтеры, участники АТО, актриса Ада Роговцева и Ирма Витовская.

Ада Роговцева на форуме
Фото: LB.ua
Ада Роговцева на форуме

Глава фракции БПП Герасимов, выступая со сцены, призвал всех присутствующих «становиться украиноботами и поддержать Петра Порошенко».

Замглавы фракции БПП Сергей Березенко также, выступая со сцены, подчеркнул, что «другой альтернативы Порошенко просто нет», - считает он.

Напомним, ранее сообщалось, что мероприятие задумано как "форум участников кампании и агитаторов за Петра Порошенко, который тоже будет выступать на мероприятии". "Он организовывается не столько по линии Администрации президента, сколько по партийной линии, стороны партии БПП", - заявлял один из близких к президенту народных депутатов, который имеет непосредственное отношение к формированию всей предвыборной кампании Петра Порошенко.

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