В субботу, 9 февраля, в Одессе, 26 курсантов выпускного курса Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия" получили первичное офицерское звание "лейтенант" и военно-морские кортики.

Среди выпускников - захваченные российскими военными в плен в Керченском проливе Богдан Головаш и Владислав Костышин, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Фото: mil.gov.ua

"Лейтенантские погоны и кортики родителям пленных курсантов вручил командующий Военно-Морских Сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко. Он выразил благодарность за воспитание мужественных сыновей, патриотов, настоящих героев и заверил, что руководство государства и флота делает все возможное, чтобы они как можно скорее вернулись домой", - говорится в сообщении.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Также командующий ВМС сообщил, что курсанты Владислав Костышин и Богдан Головаш, чтобы приобрести необходимую морскую практику, проходили военную стажировку на захваченных катерах, ведь после выпуска их планировали назначить на должности на катера данного типа. Кроме того, он добавил, что принципиальной позицией командования флота является назначение молодых офицеров на командирские должности.

"Мы, конечно, мечтали не об таком выпуске, но верим, что этот страшный сон скоро закончится и наш сын будет рядом с нами в Украине и уже офицером пополнит ряды украинского флота", - сказала мама лейтенанта Костышина.

Людмила Костышина также рассказала, что последний раз видела сына во время "судилища", где ей удалось пообщаться с ним всего несколько минут.

Традиционно состоялся торжественный ритуал выпуска, который включал прощание с Боевым знаменем учебного заведения, чтение клятвы кодекса чести офицера, прохождение торжественным маршем и коллективное фотографирование. Также выпускники во время мероприятия подняли таблички с надписью "Свободу пленникам войны".

Фото: mil.gov.ua

Напомним, российские пограничники атаковали и захватили два украинских бронекатера и буксир в Черном море у Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Суд в оккупированном Крыму арестовал 24 украинцев - членов экипажа захваченных судов, в конце ноября моряков вывезли в Москву. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России.