Порошенко выиграл суд против ВВС за клевету (обновлено)
Порошенко выиграл суд против ВВС за клевету (обновлено)
Смотр «украиноботов»: Петр Порошенко презентовал сторонникам свою программу
Смотр «украиноботов»: Петр Порошенко презентовал сторонникам свою программу
Нардеп Шахов облил водой Насирова в прямом эфире
Нардеп Шахов облил водой Насирова в прямом эфире
Форум в поддержку Порошенко обошелся минимум в 1,5 млн грн
Форум в поддержку Порошенко обошелся минимум в 1,5 млн грн
Под райотделом в Киеве произошли столкновения: 40 задержанных, трое полицейских - в больнице (обновлено)
Под райотделом в Киеве произошли столкновения: 40 задержанных, трое полицейских - в больнице (обновлено)
В Киеве перед митингом Тимошенко полиция задержала группу активистов (обновлено)
В Киеве перед митингом Тимошенко полиция задержала группу активистов (обновлено)
В Киеве проходит форум в поддержку Порошенко (добавлено фото)
В Киеве проходит форум в поддержку Порошенко (добавлено фото)
«Сетки»: ключ к победе или фальш-панель?
«Сетки»: ключ к победе или фальш-панель?
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
ГлавнаяПолитика

Тимошенко прокомментировала задержание активистов в центре Киева

Политик считает произошедшее спецоперацией СБУ.

Тимошенко прокомментировала задержание активистов в центре Киева
Тимошенко во время митинга на Контрактовой площади
Фото: Макс Левин

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает провокацией со стороны власти события, предшествовавшие сегодня ее митингу на Контрактовой площади в Киеве. Об этом говорится в заявлении политика, размещенном на официальном сайте.

"Вчера была устроена провокация на моей встрече с жителями Белой Церкви. Сегодня же, с помощью СБУ, власти организовали новую провокацию во время аналогичного мероприятия в Киеве. Наш митинг на Подоле прошел мирно, конструктивно, без всякого эксцесса и скандала. 10 000 человек собрались на открытой площадке - Контрактовой площади. Каждый, кто хотел прийти и пообщаться, мог сделать это без каких-либо препятствий. Уже по завершении встречи я узнала, что перед митингом полиция задержала нескольких человек. Это было использовано провокаторами с оружием как повод радикализировать ситуацию в отделении полиции", - заявила Тимошенко.

По ее мнению задержание активистов пытаются "искусственно привязать ее встречу с киевлянами к схватке активистов с правоохранителями".

"Убеждена: то, что происходит сейчас, - это очередная спецоперация СБУ, организована по прямому указанию Петра Порошенко...

Я прошу вас анализировать информацию и понимать, что власть устраивает эти скандалы и провокации намеренно", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, сотрудники полиции сегодня задержали не менее 50 человек в центре Киева. 10 из них перед митингом Юлии Тимошенко - они готовились развернуть акцию в поддержку Екатерины Гандзюк, харьковской активистки, которая умерла после покушения (ее облили серной кислотой). Еще 40 - возле райотдела, куда прибыли соратники задержанных. Под зданием полиции завязалась драка с силовиками, после чего четыре десятка активистов задержали правоохранители.

Госбюрорасследований открыло уголовное производство по факту превышения полицейскими полномочий. В полиции заявили о возбуждении уголовного дела за попытку захвата райотдела.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также