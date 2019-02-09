Тимошенко прокомментировала задержание активистов в центре Киева

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает провокацией со стороны власти события, предшествовавшие сегодня ее митингу на Контрактовой площади в Киеве. Об этом говорится в заявлении политика, размещенном на официальном сайте.

"Вчера была устроена провокация на моей встрече с жителями Белой Церкви. Сегодня же, с помощью СБУ, власти организовали новую провокацию во время аналогичного мероприятия в Киеве. Наш митинг на Подоле прошел мирно, конструктивно, без всякого эксцесса и скандала. 10 000 человек собрались на открытой площадке - Контрактовой площади. Каждый, кто хотел прийти и пообщаться, мог сделать это без каких-либо препятствий. Уже по завершении встречи я узнала, что перед митингом полиция задержала нескольких человек. Это было использовано провокаторами с оружием как повод радикализировать ситуацию в отделении полиции", - заявила Тимошенко.

По ее мнению задержание активистов пытаются "искусственно привязать ее встречу с киевлянами к схватке активистов с правоохранителями".

"Убеждена: то, что происходит сейчас, - это очередная спецоперация СБУ, организована по прямому указанию Петра Порошенко...

Я прошу вас анализировать информацию и понимать, что власть устраивает эти скандалы и провокации намеренно", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, сотрудники полиции сегодня задержали не менее 50 человек в центре Киева. 10 из них перед митингом Юлии Тимошенко - они готовились развернуть акцию в поддержку Екатерины Гандзюк, харьковской активистки, которая умерла после покушения (ее облили серной кислотой). Еще 40 - возле райотдела, куда прибыли соратники задержанных. Под зданием полиции завязалась драка с силовиками, после чего четыре десятка активистов задержали правоохранители.

Госбюрорасследований открыло уголовное производство по факту превышения полицейскими полномочий. В полиции заявили о возбуждении уголовного дела за попытку захвата райотдела.