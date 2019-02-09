ГБР открыло дело о превышении полномочий полицией у Подольского райотдела (обновлено)

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство после многочисленных обвинений в адрес полиции в избиении митингующих возле отделения полиции на ул. Хорива в Киеве.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных правонарушений, подследственных ГБР, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержание публичного обвинения в соответствующих производствах внесены в ЕРДР сведения о совершении работниками правоохранительных органов уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий)", - заявила Сарган.

Уже сформирована следственная группа из сотрудников Государственного бюро расследований. Следственные действия продолжаются.

"Возле Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве сотрудники полиции, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим", - добавила Сарган.

Обновление. В свою очередь полиция возбудила уголовное дело против задержанных членов националистических организаций по подозрению в попытке захватить здание Подольского райотдела полиции Киева.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает Громадське.

По его словам, задержанные правоохранителями участники акции "Кто заказал Катю Гандзюк?", по оценкам полиции, пытались "взять штурмом" райотдел, а также применили внутри здания слезоточивый газ.

Шевченко подчеркнул, что к подозреваемым применили "меры полицейского принуждения". Он добавил, что полиция изъяла у них травматическое оружие, ножи, газовые баллончики. По мнению Шевченко, подозреваемые хотели устроить провокацию.

Представитель МВД уточнил, что полиция возбудила уголовное дело по подозрению в попытке захвата государственного здания, а также по статьям "Хулиганство" и "Нанесение телесных повреждений" сотрудникам полиции.

Ранее сегодня на Контрактовой площади перед встречей кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями полиция задержала людей с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?" В полиции заявили, что у задержанных обнаружили пистолет, ножи, зеленку и газовые баллончики.

После этого возле отделения на ул. Хорива собрались сторонники задержанных, которые пошли на штурм участка. Между ними и правоохранителями возникла потасовка с применением силы и пострадавшими. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. В результате были задержаны 40 человек.