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На киевской Русановке спасли 12-летнего мальчика, который "дрейфовал" на льдине

Ребенок находился на льдине на расстоянии 12 м от берега.

На киевской Русановке спасли 12-летнего мальчика, который "дрейфовал" на льдине
Фото: Соцсети

В Киеве на Русановском канале сотрудники ГосЧС спасли 12-летнего мальчика, который плавал на льдине, отколовшейся от берега.

Пресс-служба ГосЧС в Киеве сообщает, что инцидент произошел в субботу, 9 февраля, около 12:50.

Как оказалось, мальчик 2007 года рождения находился на льдине на расстоянии 12 м от берега. Спасатели с помощью лодки и водолазного снаряжения спасли ребенка, который не пострадал, однако был напуган.

По словам очевидцев, компания друзей играла возле канала и один из них решил прыгнуть на лед, часть которого вместе с мальчиком оторвалась от берега.

Напомним, 1 февраля в Волынской области на дрейфующей по реке льдине нашли тело ребенка.

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