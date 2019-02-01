Спасатели призывают не пускать детей на лед и не позволять им играть у водоемов без присмотра.

В Волынской области спасатели обнаружили на дрейфующей по реке Стырь льдине тело ребенка.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"1 февраля в 13:24 поступило сообщение о том, что на льдине, которая плыла по реке Стырь в г. Рожище люди обнаружили тело ребенка. По вызову выехала дежурная бригада Государственной пожарно-спасательной части №3. Спасатели спустили на воду лодку и в 14:00 примерно за 1 км от автомобильного моста сняли с льдины тело ребенка", - говорится в сообщении.

Личность погибшего установлена - это ученик первого класса одной из школ города, Роман Т. По словам медиков, ребенок находился на льду уже долгое время.

Фото: vl.dsns.gov.ua

Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Управление ГосЧС области выражает соболезнования родителям погибшего ребенка и призывает взрослых не отпускать детей на лед, а также не позволять им играть у водоемов без присмотра.

Напомним, в прошлом году в Украине на водоемах погибли около 500 человек.