В Волынской области спасатели обнаружили на дрейфующей по реке Стырь льдине тело ребенка.
Об этом сообщается на сайте ГосЧС.
"1 февраля в 13:24 поступило сообщение о том, что на льдине, которая плыла по реке Стырь в г. Рожище люди обнаружили тело ребенка. По вызову выехала дежурная бригада Государственной пожарно-спасательной части №3. Спасатели спустили на воду лодку и в 14:00 примерно за 1 км от автомобильного моста сняли с льдины тело ребенка", - говорится в сообщении.
Личность погибшего установлена - это ученик первого класса одной из школ города, Роман Т. По словам медиков, ребенок находился на льду уже долгое время.
Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
Управление ГосЧС области выражает соболезнования родителям погибшего ребенка и призывает взрослых не отпускать детей на лед, а также не позволять им играть у водоемов без присмотра.
Напомним, в прошлом году в Украине на водоемах погибли около 500 человек.