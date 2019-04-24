В Сумах задержанный 29-летний мужчина умер в машине патрульной полиции

В Сумах мужчина умер в машине патрульной полиции

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве начали расследование смерти 29-летнего жителя Сум в автомобиле патрульной полиции.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Информацию о происшествии предоставило руководство ГУ Нацполиции в Сумской области. Следственная группа ГБР выехала на место происшествия.

По факту смерти 29-летнего мужчины открыто уголовное производство по ст. 115 УК (убийство), и ч. 3 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий). Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в марте в Николаеве пьяный дебошир умер при задержании полицией. Как оказалось, правоохранители применили в отношении задержанного спецсредства - газовый баллон и наручники.