Бойцы 73-го Морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в рамках продолжающихся тренировок VBSS (visit, board, search and seizure) в составе абордажных групп отрабатывают ведение ближнего боя (Close Quarter Battle, CQB).

Об этом сообщается на странице Центра в Фейсбуке.

"Абордажные группы Морского центра отрабатывают, что предполагает контакт на чрезвычайно близких дистанциях между противниками в условиях замкнутого пространства, недостаточного освещения и незнакомых помещений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особенностью ближнего боя на кораблях в трюмах является то, что он может происходить в помещениях без освещения, или в условиях, когда команда ведет борьбу за живучесть корабля.

Фото: 73-й Морской центр специального назначения

Фото: 73-й Морской центр специального назначения

В случае разведчиков Морского центра место действия - трюм кораблей, на которых отрабатываются действия в рамках тренировок VBSS. Данный этап обучения является четвертой частью тренировок действий на воде, в которых участвуют бойцы Центра в последнее время.

12 апреля бойцы отрабатывали высадку на суда воздушным путем с целью захвата, что является одной из основных составляющих морских абордажных действий. 17 апреля бойцы 73-го морского центра спецназначения начали первую часть обучения действиям на воде по захвату судов силами абордажных групп в рамках тренировок VBSS.

18 апреля стартовала вторая часть обучения, в рамках которой разведчики отрабатывали навыки в рамках VBSS. 22 апреля бойцы отрабатывали третью часть учебной программы по действиям на воде, в ходе которой в открытом море в составе абордажных групп обучались захвату судов.

73-й морской центр специального назначения сформирован на базе 7-й отдельной бригады специальных операций. Морской центр состоит из трех составляющих - Морская компонента, Воздушно-десантная и Сухопутная. Дислоцируется в городе Очаков Николаевской области.

Напомним, в начале апреля катер ВМС ВСУ "Прилуки" и фрегат НАТО провели совместные стрельбы.