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​Боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Один военнослужащий погиб, еще один ранен.

​Боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

За минувшие сутки российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли позиции ООС: из минометов калибра 120-мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Гнутово; из минометов калибра 82-мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - дважды в районе Верхнеторецкого; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у Марьинки; дважды - из станковых противотанковых гранатометов - около Богдановки и Чермалыка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Песок.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции украинских военных: из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Луганского; из автоматического стрелкового и снайперского оружия - вблизи Южное.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", - отметили в штабе.

С начала текущих суток боевики совершили один обстрел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Луганского из автоматических станковых гранатометов.

Напомним, во вторник боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один военнослужащий погиб, еще один получил ранение.

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