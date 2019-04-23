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Нацполиция подозревает граждан Украины в похищении картины Ренуара из венского музея

Вероятно, эта же группа украинцев причастна к краже картины французского художника Поля Синьяка.

Нацполиция подозревает граждан Украины в похищении картины Ренуара из венского музея

Национальная полиция подозревает граждан Украины в похищении картины Пьера Огюста Ренуара из Венского музея в ноябре 2018 года.

Об этом рассказал глава Нацполиции Сергей Князев на брифинге.

Он напомнил, что у подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева, у которых была обнаружена картина французского художника Поля Синьяка, украденная из французского музея города Нанси 24 мая 2018 года.

Глава Нацполиции отметил, что эта же группа украинцев, возможно, причастна к краже картины французского художника Пьера Огюста Ренуара из венского музея 26 ноября 2018 года.

"Мы сейчас активно работаем с австрийскими коллегами. У нас есть большие основания считать, что именно эта группы совершила это преступление", - заявил глава Нацполиции.

Он отметил, что у подозреваемых было изъято еще 6 картин, кроме картины Синьяка.

Напомним, одного из этих подозреваемых полиция задержала в декабре 2018 года в Нидерландах. Им оказался 59-летний житель Украины. В 2005 году он уже был осужден за кражу картины Ивана Айвазовского в украинском музее. По неофициальной информации, задержанный - харьковский антиквар Вадим Гужва.

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Источник: "Украинские новости"
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