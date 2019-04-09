Ультраправую партию в Австралии переименовали в "Желтые жилеты"

Австралийская ультраправая партия официально сменила название на "Желтые жилеты Австралии", сообщает Интерфакс.

Руководитель партии Дебби Робинсон выразила надежду, что теперь партии удастся добиться успеха на национальных выборах в Австралии в мае благодаря популярности движения "желтых жилетов" во многих странах. Раньше партия называлась "Австралийским альянсом свободы".

Робинсон отметила, что выбор нового названия связан с тем, что движение "желтых жилетов" во Франции представляет "недовольных избирателей, которые обеспокоены глобализацией, проблемами миграции и ростом цен".

"Мы хотим перенести это движение с улицы в парламент. И мы будем первой страной, которая сделает это", - добавила она.

Во Франции, где изначально возникло протестное движение "желтых жилетов", оно не представляет собой политическую партию.

Первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начали проходить во Франции в середине ноября. Акции первоначально организовывались автомобилистами, протестовавшими против повышения налога на бензин. Движение получило название "желтые жилеты", поскольку его участники надевали светоотражающие жилеты, которые хранятся в машинах у водителей.

После серии беспорядков и погромов власти Франции пошли на уступки. "Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны действиями властей и продолжили выходить на улицы по субботам.

Протестные акции проходили и в других европейских странах, в частности, в Бельгии, Нидерландах и Греции.