В парламенте Британии поддержали инициативу Мэй об отсрочке Brexit

Выход страны из ЕС просят продлить до 30 июня.

Палата общин Великобритании во вторник поддержала предложение премьер-министра Терезы Мэй попросить Брюссель об отсрочке выхода Британии из ЕС до 30 июня.

Как сообщает The Guardian, за эту инициативу высказались 420 депутатов, против нее - 110 членов парламента.

8 апреля законопроект об отсрочке Brexit был одобрен Палатой лордов.

Голосование состоялась после того, как на прошлой неделе Мэй направила письмо с соответствующей просьбой председателю Европейского совета Дональду Туску.

Напомним, страны-члены Европейского союза готовы предоставить Великобритании длительную отсрочку для ее выхода из ЕС, несмотря на возрастающие опасения политических и экономических издержек. Официальные лица и наблюдатели ожидают, что 27 лидеров Евросоюза рассмотрят более длительное "гибкое" продление отсрочки до 2020 года.