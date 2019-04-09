НОТУ не удалось договориться со штабом Зеленского о дебатах (обновлено)
НОТУ не удалось договориться со штабом Зеленского о дебатах (обновлено)
Сценарий №2. Что делать, если президентом Украины станет Владимир Зеленский
Сценарий №2. Что делать, если президентом Украины станет Владимир Зеленский
Стали известны претенденты на должности глав Налоговой и Таможенной служб
Стали известны претенденты на должности глав Налоговой и Таможенной служб
Юрист Коломойского скрыто работает в штабе Зеленского, - Вihus.info
Юрист Коломойского скрыто работает в штабе Зеленского, - Вihus.info
У Зеленского ответили на предложение Кличко об анализах в VADA
У Зеленского ответили на предложение Кличко об анализах в VADA
На турнире ММА боец попал в жесткий нокаут
На турнире ММА боец попал в жесткий нокаут
Приват для президента
Приват для президента
Клиника Eurolab удалила или скрыла свою страницу в Фейсбуке
Клиника Eurolab удалила или скрыла свою страницу в Фейсбуке
В Харькове снова взорвали и ограбили банкомат
В Харькове снова взорвали и ограбили банкомат
ГлавнаяМир

Британский парламент обязал правительство попросить о новой отсрочке "Брексита"

Лейбористы трактуют это как нежелание выходить из ЕС без соглашения.

Британский парламент обязал правительство попросить о новой отсрочке "Брексита"
Дом парламента в Лондоне
Фото: 1chudo.ru

Палата общин британского парламента окончательно утвердила закон, обязывающий британские власти попросить новую отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом пишет The Guardian.

За законопроект проголосовали 309 депутатов, против - 81 парламентарий.

Закон был разработан лейбористкой Иветт Купер. После того, как депутаты одобрили документ, Купер поблагодарила их за содействие "в необычных и быстро меняющихся обстоятельствах". Она подчеркнула, что данное решение парламента должно восприниматься как отсутствие поддержки со стороны депутатов проведения "Брексит" без сделки.

Напомним, страны-члены Европейского союза готовы предоставить Великобритании длительную отсрочку для ее выхода из ЕС, несмотря на возрастающие опасения политических и экономических издержек. Несмотря на то, что сама Мэй заявила, что попросит отложить "Брексит" только до 30 июня, официальные лица и наблюдатели ожидают, что 27 лидеров Евросоюза рассмотрят более длительное "гибкое" продление отсрочки до 2020 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также