Британский парламент обязал правительство попросить о новой отсрочке "Брексита"

Лейбористы трактуют это как нежелание выходить из ЕС без соглашения.

Палата общин британского парламента окончательно утвердила закон, обязывающий британские власти попросить новую отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом пишет The Guardian.

За законопроект проголосовали 309 депутатов, против - 81 парламентарий.

Закон был разработан лейбористкой Иветт Купер. После того, как депутаты одобрили документ, Купер поблагодарила их за содействие "в необычных и быстро меняющихся обстоятельствах". Она подчеркнула, что данное решение парламента должно восприниматься как отсутствие поддержки со стороны депутатов проведения "Брексит" без сделки.

Напомним, страны-члены Европейского союза готовы предоставить Великобритании длительную отсрочку для ее выхода из ЕС, несмотря на возрастающие опасения политических и экономических издержек. Несмотря на то, что сама Мэй заявила, что попросит отложить "Брексит" только до 30 июня, официальные лица и наблюдатели ожидают, что 27 лидеров Евросоюза рассмотрят более длительное "гибкое" продление отсрочки до 2020 года.