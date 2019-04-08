В Польше началась беспрецедентная общенациональная забастовка учителей

Фото: EPA/UPG

В Польше начиная с понедельника, 8 апреля, не проводятся уроки в тысячах школ, поскольку учительские профсоюзы начали бессрочную всеобщую забастовку с требованием увеличить им зарплату. Об этом сообщила местная радиостанция RMF24.

Переговоры представителей профсоюзов с правительством, которые продолжались всю прошлую неделю, не принесли результата. На правительственные предложения, которые заключались в постепенном увеличении зарплат при соответствующем увеличении нагрузки, сначала согласилась только одна из профсоюзов - "Солидарность", но позже ее представители также присоединились к забастовке, который в 8:00 утра начали другие две крупные организации - "Союз польских учителей" и "Форум профсоюзов".

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: www.rmf24.pl

Соглашение с правительством предусматривало, что после внедрения дополнительного повышения зарплат для учителей с сентября основная заработная плата составит 3815 злотых (889 евро) для дипломированного учителя, для назначенного учителя 3248 злотых (768 евро), для контрактного учителя 2860 злотых (666 евро) и для учителя-стажера 2780 злотых (648 евро).

Забастовка такого масштаба является беспрецедентной для Польши. Если забастовка затянется, она повлияет на школьные экзамены и может повлиять на результат избирательной кампании в Европарламент.

Правительство накануне избирательной кампании объявило щедрые социальные программы, выгоду от которых должны почувствовать значительные слои населения. Обещания правительства обойдутся госбюджету в около 40 млрд злотых (более 9 млрд евро), или же почти 2% ВВП.