В Венесуэле десятки тысяч людей вышли на протесты против режима Мадуро

На фоне продолжающихся уже несколько недель перебоев с электричеством и питьевой водой в Венесуэле десятки тысяч людей в субботу, 6 апреля, вышли на улицы городов страны с протестом против режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет Немецкая волна.

"Воды нет, электричества нет, теперь не должно быть Мадуро!" - скандировали участники акции протеста, выражая возмущение тяжелой гуманитарной ситуацией в стране.

Временный президент Хуан Гуайдо, призвавший своих сторонников к демонстрациям, назвал протесты в 358 городах страны началом "Операции Свобода", которая должна закончиться отставкой Мадуро.

По словам Гуайдо, на сегодняшний день более 90 процентов населения Венесуэлы хотят смены режима. В связи с этим политик призвал своих сторонников вновь выйти на улицы в среду, 10 апреля, "с удвоенной силой протеста".

Фото: EPA\UPG Фото: EPA\UPG Хуан Гуайдо на митинге против режима Мадуро Фото: EPA\UPG Фото: EPA\UPG

Кроме того, Гуайдо сообщил, что скоро в Венесуэле состоится международная конференция по вопросу преодоления социального и политического кризиса. Однако точная дата мероприятия не была названа.

По информации венесуэльской газеты El Naсional, во время протестов в городе Маракайбо на северо-западе страны около 30 активистов получили травмы при столкновениях с полицией. В том же городе были временно задержаны два депутата от оппозиции, о чем они сами сообщили телеканалу VPItv.

Напомним, Венесуэла уже более двух месяцев переживает тяжелый политический кризис. Сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок 22 января 2019 года в стране начались массовые акции протеста. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран ЕС, а также США, Канада, Австралия, ряд стран Латинской Америки признали Гуайдо законным лидером государства.

2 апреля Законодательное собрание Венесуэлы лишило Гуайдо депутатской неприкосновенности. В связи с этим ему теперь грозит задержание.