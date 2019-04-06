"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского
"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского
​Зеленский сдал анализы в частной лаборатории
​Зеленский сдал анализы в частной лаборатории
Зеленский выложил в Facebook результаты исследования на наркотики с датой взятия крови 2 апреля, а потом поменял на 5 апреля
Зеленский выложил в Facebook результаты исследования на наркотики с датой взятия крови 2 апреля, а потом поменял на 5 апреля
У Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о дебатах
У Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о дебатах
Арьев: Зеленский приехал сдавать анализы на автомобиле Коломойского
Арьев: Зеленский приехал сдавать анализы на автомобиле Коломойского
​Порошенко предложил Зеленскому "быть мужиком" и явиться на дебаты без дополнительных условий
​Порошенко предложил Зеленскому "быть мужиком" и явиться на дебаты без дополнительных условий
Зеленский ответил отказом на призыв "ЧЕСТНО" обнародовать декларацию за 2018
Зеленский ответил отказом на призыв "ЧЕСТНО" обнародовать декларацию за 2018
В киевском супермаркете мужчина отправил в нокдаун другого посетителя, пострадавший на следующий день умер (обновлено)
В киевском супермаркете мужчина отправил в нокдаун другого посетителя, пострадавший на следующий день умер (обновлено)
«Бой баночками»: как кандидаты анализы сдавали
«Бой баночками»: как кандидаты анализы сдавали
ГлавнаяОбществоЖизнь

Харьковские правозащитники побывали в камере Зайцевой в СИЗО

Апелляционный суд вернул дело Зайцевой и Дронова в суд первой инстанции.

Фото: Дмитрий Удачин

Харьковские правозащитники побывали в камере №400, где сейчас находится Елена Зайцева - виновница смертельного ДТП в центре Харькова.

В камере, кроме Зайцевой, находятся еще три женщины. В помещении есть телевизор, электрочайник, санузел и средства личной гигиены. Об этом сообщил член правления Международного правозащитного центра Дмитрий Удачин на своей странице в Фейсбуке.

Фото: Дмитрий Удачин

Напомним, 28 февраля 2019 года Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в гибели шестерых людей во время ДТП на улице Сумской, в котором погибли 6 человек.

26 марта Елена Зайцева поменяла адвоката и подала апелляцию. 4 апреля дело Дронова и Зайцевой вернули в суд первой инстанции.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также