При пожаре в киевской многоэтажке погиб человек

В Киеве на улице Сикорского горел 9-этажный дом. В результате пожара один человек погиб. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Информация о пожаре поступила спасателям в 12:03.

"Пожар произошел в одной из квартир на 8 этаже. Во время ликвидации пожарные эвакуировали шестерых жителей, еще пятерых - с помощью автолестницы", - говорится в сообщении.

В ходе тушения спасатели обнаружили в горящей квартире тело мужчины.

Причины возникновения пожара устанавливать правоохранительные органы.

Напомним, в пятницу в районе станции метро «Осокорки» в Киеве горел крупный МАФ. Площадь пожара составила 800 кв. м.