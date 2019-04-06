На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный, еще двое ранены

Из 17 обстрелов - 10 совершили из тяжелой артиллерии.

За прошедшие сутки, 5 апреля, боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня, 10 раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В целом противник потратил 59 мин калибров 120 и 82 мм.

Как сообщили в штабе Операции объединенных сил, оккупанты обстреливали позиции ВСУ из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В трех обстрелах противник применял снайперов.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 12 раз обстрелял наших защитников у населенных пунктов Пески, Авдеевка, Павлополь, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Марьинка", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов у населенных пунктов Зайцево, Новоалександровка, Новолуганское, Золотое-4, Пивденное.

Вследствие обстрелов вражеских снайперов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив также четырех оккупантов, отмечается в сообщении.

Также уничтожено одну единицу военной техники российско-оккупационных войск.

Напомним, в ночь на 6 апреля украинские военные второй раз за два дня задержали диверсанта российско-оккупационных войск.