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Умер отец военнопленного моряка Андрея Драча

У мужчины не выдержало сердце.

Умер отец военнопленного моряка Андрея Драча
Отец военнопленного моряка Леонид Драч
Фото: facebook.com/FahrenheitVision

В ночь на пятницу, 5 апреля, умер отец одного из военнопленных моряков, которые незаконно удерживаются в России.

Леонид Драч, отец члена экипажа военного катера "Никополь" отец офицера Службы безопасности Украины Андрея Драча, скончался в Ильинецком районе Винницкой области.

Об этом сообщила Думская со ссылкой на волонтеров, которые контактируют с семьями пленных моряков.

У мужчины не выдержало сердце. Накануне вечером ему стало плохо, отвезли в реанимацию, но спасти не удалось.

Андрей - единственный сын Леонида Драча. Пленный военнослужащий окончил институт Военно-морских сил, он один из "верных", которые пели гимн на плацу Академии имени Нахимова в Севастополе весной 2014 года.

Мать моряка тоже служит в Вооруженных силах Украины.

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