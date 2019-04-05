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В Ужгороде мужчина пытался продать противотанковый гранатомет на улице

При обыске у него также нашли гранату.

В Ужгороде мужчина пытался продать противотанковый гранатомет на улице
В Ужгороде мужчина пытался продать гранатомет

В Ужгороде правоохранители задержали мужчину, который пытался на улице продать ручной противотанковый гранатомет.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Закарпатской области.

"Правоохранителями задокументировано, что 35-летний житель Ужгорода попытался сбыть ручной противотанковый гранатомет на одной из улиц города. Также, в ходе обыска у мужчины изъяли гранату Ф-1. Изъятое оружие направлено на проведение соответствующей экспертизы", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается проведение первоочередных следственных действий в рамках зарегистрированного уголовного производства по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, в Днепропетровской области мужчина забыл гранатомет в такси.

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