Апелляционный суд оставил в силе максимальные сроки наказания Зайцевой и Дронову

При этом суд частично удовлетворил жалобу адвоката Зайцевой в части выплат по гражданским искам потерпевших.

Харьковский апелляционный суд отказался смягчить наказание Елене Зайцевой, обвиняемой в ДТП, в результате которого в октябре 2017 года погибли шестеро человек, отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство в отношении другого обвиняемого в смертельной аварии - Геннадия Дронова.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Апелляционные жалобы адвоката, защитника Перепелицы (адвокат Дронова Сергей Перепелица, - ред.) и обвиняемой Зайцевой оставить без удовлетворения", - говорится в резолютивной части решения коллегии судей, оглашенной в среду председательствующим Владимиров Протасовым.

Таким образом, приговор суда первой инстанции остался без изменений.

Вместе с тем, суд частично удовлетворил жалобу адвоката Зайцевой Юлии Плетневой в части, касающейся выплат по гражданским искам потерпевших. Плетнева просила суд смягчить наказание ее подзащитной и приговорить ее к пяти годам лишения свободы (вместо 10 лет тюрьмы, - ред.) с лишением права управления транспортными средствами на два года, а также назначить ей испытательный срок на усмотрение суда. Она также считала, что возмещение ущерба потерпевшим должно быть не солидарным, как указано в приговоре суда первой инстанции, а долевым.

Перепелица требовал отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство в отношении его подзащитного Дронова.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Зайцевой и Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шестеро человек - пятеро погибли на месте, еще одна девушка скончалась в больнице.

26 февраля суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам тюрьмы. Их также обязали выплатить 8 млн компенсации семьям жертв ДТП.

В марте Зайцева сменила адвоката и подала апелляцию. Ранее апелляцию на приговор также подал второй обвиняемый по делу - Дронов.