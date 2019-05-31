В Харькове закрылась автошкола, где получала права Зайцева

Харьковская автошкола "Транстур", где получала водительские права участница ДТП с шестью погибшими Алена Зайцева, прекратила свою деятельность.

Об этом в эфире "ОбозTV" заявил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

По его словам, учреждению дали две недели на устранение всех выявленных нарушений. В частности, аккредитационная комиссия осталась недовольна материально-технической базой "Транстура".

"По моему мнению, в автошколе понимали общественный резонанс и решили не исправлять недочеты. Потому что им все равно не дали бы "жить" после случившегося. Поэтому, наверное, они решили прекратить свою деятельность. Но из-за дерегуляции мы фактически не можем проводить проверки после подобных случаев", - заявил Криклий.

Отметим, что харьковские правоохранители уже через три дня после аварии заявили, что будет изучать обстоятельства получения Зайцевой водительских прав. Уголовное производство по данному факту было открыто позднее, в декабре 2017 года.

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова авто Lexus под управлением 20-летней студентки Елены Зайцевой врезалось в автомобиль Volkswagen Tuareg под управлением предпринимателя Геннадия Дронова, который выезжал из переулка, в результате Lexus отбросило на пешеходов. На месте погибли пять человек, еще одна женщина скончалась в больнице. Шесть человек были тяжело травмированы.

26 февраля 2019 года суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам тюрьмы. Их также обязали выплатить 8 млн компенсации семьям жертв ДТП. Защита Зайцевой добивается смягчения приговора - вместо десяти лет тюрьмы она требует 5 лет условного наказания.