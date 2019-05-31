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Прокуратура Крыма начала расследование по незаконному задержанию крымскотатарских активисток

Начато уголовное производство по ч. 2 ст.146 УГ (незаконное лишение свободы).

Прокуратура Крыма начала расследование по незаконному задержанию крымскотатарских активисток
Фото: krymr.com

Прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту незаконного лишения свободы российскими оккупантами крымскотатарских активисток Мумине Салиевой и Лутфие Зудиевой. Об этом сообщается на фейсбуке крымской прокуратуры.

«По факту незаконного задержания 30 мая 2019 на территории оккупированного полуострова крымскотатарских активисток Мумине Салиевой и Лутфие Зудиевой следователями Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе начато уголовное производство по ч. 2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы)», - подчеркивается в сообщении прокуратуры.

За это предусмотрена уголовная ответственность - до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 30 мая в Крыму задержали двоих крымскотатарских активисток.

Правозащитницу и гражданскую журналистку Лютфие Зудиеву задержали в Джанкое на рынке. Полицейские заблокировали ее автомобиль и попросили проехать с ними в отделение полиции в Симферополь, для составления протокола об административном нарушении, и протокола о задержании.

Координаторку инициативы «Крымское детство» Мумине Салиеву задержали в Бахчисарае возле её дома но улице Мира. Сотрудники ЦПЭ сказали, что она должна поехать с ними в Симферополь в отделение центра, после этого связь с ней пропала.

В тот же день, адвокат Эмиль Курбединов заявлял, что его не пускали к задержанным.

Как сообщает «Радио Свобода Крым. Реалии», сегодня над активистками состоится суд. Их обвиняют в «демонстрации запрещенной символики».

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