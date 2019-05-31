На Донбассе получили ранения двое военных

В четверг, 30 мая, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенного вооружения. Боевики применяли артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также вел огонь из боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы зафиксированы населенных пунктов Водяное, Пески, Опытное, Пищевик, Авдеевка, Новолуганское, Крымское.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 30 мая одного оккупанта были ранены.

С полуночи 31 мая враг 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил - вблизи Водяного и Красногоровки. Впервые за долгое время зафиксированы два обстрела вблизи Травневого - здесь боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.