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Суд допросил экс-беркутовца по делу о разгоне митинга под Черкасской ОГА в 2014 году

Допрашивали экс-сотрудника "Беркута" из Черкасс.

Суд допросил экс-беркутовца по делу о разгоне митинга под Черкасской ОГА в 2014 году
Первая пострадавшая в результате разгона акции протеста в Черкассах, 24 января 2014
Фото: стоп-кадр видео

29 мая в Сосновском районном суде Черкасс состоялось заседание в деле командира луганского "Беркута" Валерия Костенко, который обвиняется в превышении власти и служебных полномочий в январе 2014 года. Об этом LB.ua рассказал один из пострадавших - журналист Стас Кухарчук, который присутствовал вчера в суде.

В ходе заседания допросили бывшего сотрудника черкасского "Беркута" Виталия Сагайдака, который сегодня является действующим сотрудником патрульной полиции. 

"Хоть я и потерпевший и хожу на заседания, я не знал, что разгоне принимал активное участие и черкасский "Беркут". Меня уверяли, что они в то время были в Киеве, а в разгоне участвовал только луганский "Беркут", - говорит журналист. 

Напомним, в январе 2014 года на Соборной площади в Черкассах проходила акция протеста, журналисты снимали приезд "Автомайдана". В какой-то момент появился "Беркут" (как было установлено в ходе расследования - это было спецподразделение "Беркута" Луганской области) и начал жестоко избивать всех, кто был возле администрации, включая журналистов телеканалов. Это зафиксировано на видео.

На суде Сагайдак рассказал, что и их отделение также подняли по тревоге и отправили к Черкасской ОГА, в которую пытался зайти "Автомайдан" (экс-беркутовец называет это штурмом). На вопрос, видел ли он там Костенко, Сагайдак ответил, что нет. 

Обвиняемый Валерий Костенко - командир Луганского "Беркута", после событий Майдана перешел на сторону так называемой "ЛНР" вместе со всем своим подразделением. Сейчас он воюет против Украины и возглавляет подразделение спецназа так называемой народной "милиции" "ЛНР".

В 2016м году в ходе досудебного расследования выяснилось, что обвиняемый скрывается от правосудия на территории "ЛНР", и Черкасский суд принял решение про проведение специального предварительного расследования относительно экс-милиционера. По окончании этого расследования обвинительный акт направили в суд, и до сегодняшнего дня продолжается слушание дела. 

Следующее заседание состояится 26.06 в 11:00 в Сосновском районном суде Черкасс.

Мария ЛебедеваМария Лебедева, ​журналист
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