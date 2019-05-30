​Зеленский порекомендовал чиновникам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"
​Зеленский порекомендовал чиновникам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"
Зеленский не будет вносить представление на отставку Луценко
Зеленский не будет вносить представление на отставку Луценко
Зеленский назначил начальником Управления госохраны подполковника ВСУ Оцерклевича
Зеленский назначил начальником Управления госохраны подполковника ВСУ Оцерклевича
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте
Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте
ГлавнаяОбществоЖизнь

Порошенко передал 1,75 млн гривен, отсуженных у ВВС, на нужды армии

Пятый президент передал средства фонду "Повернись живим" и волонтеру из Львова.

Петр Порошенко, Богдан Масляк, Виталий Дейнега
Фото: savelife.in.ua
Петр Порошенко, Богдан Масляк, Виталий Дейнега

Пятый президент Украины Петр Порошенко передал фонду "Повернись живим" и волонтеру из Львова, основателю магазина военного снаряжения "Резервист" Богдану Масляку, 1,75 млн грн. Об этом он заявил сегодня, 30 мая, в ходе встречи с основателем Фонда Виталием Дейнегой и Богданом Масляком, сообщает пресс-служба фонда.

Средства между благотворителями будут поделены поровну - по 875 тыс. грн. Фонд планирует вложить средства в организацию работы национального отбора в сборную Украины на Invictus Games.

"Мы еще не определились окончательно, но наиболее вероятный вариант – деньги будут использованы на организацию национального отбора в сборную Украины на Invictus Games в Гааге в 2020 году", – прокомментировал Дейнега.

Переданная сумма - это компенсация британской корпорации ВВС за публикацию недостоверного материала о встрече Порошенко с президентом США Дональдом Трампа. Порошенко через суд доказал, что информация не соответствует действительности, суд в Лондоне признал материал ВВС однобоким и взыскал с журналистов денежную моральную компенсацию.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также