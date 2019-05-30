Порошенко передал 1,75 млн гривен, отсуженных у ВВС, на нужды армии

Пятый президент передал средства фонду "Повернись живим" и волонтеру из Львова.

Фото: savelife.in.ua Петр Порошенко, Богдан Масляк, Виталий Дейнега

Пятый президент Украины Петр Порошенко передал фонду "Повернись живим" и волонтеру из Львова, основателю магазина военного снаряжения "Резервист" Богдану Масляку, 1,75 млн грн. Об этом он заявил сегодня, 30 мая, в ходе встречи с основателем Фонда Виталием Дейнегой и Богданом Масляком, сообщает пресс-служба фонда.

Средства между благотворителями будут поделены поровну - по 875 тыс. грн. Фонд планирует вложить средства в организацию работы национального отбора в сборную Украины на Invictus Games.

"Мы еще не определились окончательно, но наиболее вероятный вариант – деньги будут использованы на организацию национального отбора в сборную Украины на Invictus Games в Гааге в 2020 году", – прокомментировал Дейнега.

Переданная сумма - это компенсация британской корпорации ВВС за публикацию недостоверного материала о встрече Порошенко с президентом США Дональдом Трампа. Порошенко через суд доказал, что информация не соответствует действительности, суд в Лондоне признал материал ВВС однобоким и взыскал с журналистов денежную моральную компенсацию.