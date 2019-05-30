Бывший президент Петр Порошенко вступил в партию "Европейская солидарность".

По украинскому законодательству глава государства не может быть членом партии, поэтому Порошенко во время каденции де-юре не входил в "БПП - Солидарность" (предыдущее название "Европейской солидарности").

30 мая Порошенко снова стал членом партии.

"Сегодня написал заявление и получил членский билет. Знаете, какой мой номер партийного билета «Европейской солидарности»? 52025", - говорится в социальных сетях Порошенко.

31 мая "Европейская солидарность" проведет съезд в Киеве.

Напомним, что в 2014 году партия Порошенко заняла второе место на выборах в Верховную Раду, набрав 21,82% голосов. За счет мажоритарщиков БПП сформировал крупнейшую фракцию в парламенте VIII созыва.