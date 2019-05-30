Эксперт перечислил положительные и негативные шаги Зеленского на этой неделе

Юрист Михаил Лев перечислил положительные и негативные шаги президента Владимира Зеленского на этой неделе. Об этом глава правления ГО «Центр политико-правовых исследований» заявил во время круглого стола в Институте Горшенина.

"Одним из плюсов деятельности президента Зеленского на этой недели было восстановление гражданства Саакашвили. Не говорю о политической составляющей, но с юридической точки зрения это был правильный шаг. Его незаконно лишили гражданства, поэтому справедливость должна была быть восстановлена", - высказался Лев.

Также среди плюсов юрист отметил внесение закона об импичменте и представление Зеленским программы действий на 100 дней президентства.

"Еще из положительного - был запущен социальный сайт "Лифт", где каждый желающий может подать свое резюме, чтобы попасть в список на мажоритарные округа или в государственные органы. Но еще нет обратной связи, все действует исключительно виртуально, надеюсь заработает", - сказал эксперт.

А вот отсутствие назначений на должности председателей областных госадминистраций юрист назвал плохим сигналом.

"Прошел почти месяц, а ни одного главы ОГА, даже временных исполняющих обязанности, не назначено. Для меня это плохой сигнал. Это говорит о том, что старая власть осталась на местах, что привело к беспорядку. Старый прокурор, старый глава СБУ, главы РГА и ОГА, понимая что они не сохранятся на должностях, продолжают делать то, что им заблагорассудится", - сказал Михаил Лев.

Кроме того, по мнению юриста, президент Зеленский и его команда до сих пор не озвучили своего мнения относительно решения Порошенко о выводе должностей глав районных администраций из системы государственной службы и назначения их по конкурсу.

"Конкурсы на должности председателей РГА и ОГА были одним из предвыборных обещаний Зеленского. Было бы правильно и целесообразно оставить этих чиновников в госслужбе, а также привлечь НАПК к проведению конкурсов. Или хотя бы делать эти конкурсы публичными, как в свое время это делал Саакашвили, хоть и без законных на то оснований ", - считает эксперт.