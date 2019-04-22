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Губернаторы начали подавать в отставку в связи с победой Зеленского

Первым это сделал глава львовской ОГА Олег Синютка.

Губернаторы начали подавать в отставку в связи с победой Зеленского
Фото: Маркиян Лысейко

Главы областных государственных администраций начали подавать в отставку в связи с победой Владимира Зеленского на выборах. Первым подал отставку львовский губернатор Олег Синютка.

Об этом он сообщил на аппаратном совещании 22 апреля.

"Я покидаю должность председателя Львовской областной государственной администрации, но я остаюсь со Львовской областью, остаюсь со Львовом", - отметил он.

Он попросил юридический департамент обладминистрации оформить это решение документально.

Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин поблагодарил Синютку за работу.

Напомним, согласно Конституции Украины, все председатели областных госадминистраций должны уйти в отставку сразу после выборов, независимо от того, кто в них победит. Об этом, в частности, говорил и ныне еще действующий президент Петр Порошенко во время выступления 14 апреля, на НСК "Олимпийский".

По состоянию на 8:45 22 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 91,50% электронных протоколов. Владимир Зеленский набрал 73,16% голосов (12 418 592), Петр Порошенко - 24,5% голосов (4 159 656).

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Источник: "Украинские новости"
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