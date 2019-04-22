Штаб Порошенка: сльози, овації і «зрада» Заходу

Атмосфера у прес-центрі передвиборчого штабу Петра Порошенка (для якого традиційно орендували приміщення в Мистецькому Арсеналі) була не веселою: команда президента очікувала його поразки. Однак розрив у майже 50% став шоком. Як зустрічав програш чинний президент України, – у репортажі LB.ua.

«Зрада» заходу

Аби розважати публіку, з обіду в Арсеналі тривав марафон: «Цінності, які ми захищаємо», – за участі волонтерів, громадських активістів, нардепів. Щоправда, їхні виступи мало хто слухав. Журналісти тинялися в пошуках хоча би когось зі спікерів президентської команди.

Фото: Макс Требухов

«А що він (Порошенко – LB.ua) міг зробити до другого туру? Посадити Свинарчука за такий короткий термін не міг. І якби посадив його чи навіть Медведчука, то електорату Зеленського на це наплювати. Будемо відвертими, його виборці – це «вата» або ті, хто розчарувався в Порошенку… Але до Зеленського вимоги будуть ще вищі, ніж до Петра. Побачиш, як Порошенко скотився до популярності лише на Західній Україні, так і рейтинг Зеленського скотиться до голосування за нього на Сході і Півдні. Сподобатися і тим, і тим, не вдасться», - переконує один із депутатів БПП, якого ми зустріли в прес-центрі.

Найбільші очікування в команди Порошенка дійсно були на Західну Україну. Ще після першого туру депутат БПП Сергій Березенко висловлював сподівання, що до фінального голосування – за тиждень до Пасхи – повернуться заробітчани. І зможуть проголосувати. Хоча було незрозуміло, чому команда президента була так впевнена, що усі вони проголосують саме за нього.

Фото: Макс Требухов

«Де дива не сталося, так це щодо явки. На Сході та Півдні вона виросла, на Заході – ні... Ми розраховували, що на великодні свята поїдуть на Західну Україну (заробітчани, – LB.ua.). Не знаю, вони поїхали, чи ні... але явка не збільшилася», – визнав у розмові з LB.ua все той же Сергій Березенко.

Ще один із нардепів БПП показує LB.ua спільний чат фракції у месенджері зі словами: «Там давно вже нічого цікавого не пишуть». У сьогоднішній переписці його колега надіслав статистику по явці на Західній Україні, припускаючи, що такі низькі (в порівнянні з очікуваними) результати могли бути ще й тому, що 21 квітня – католицька Пасха. Її святкує і частина мешканців Заходу (насправді незначна, – LB.ua ). А тому, можливо, і проігнорувала вибори.

«Результат був прогнозований. Він (Порошенко, – LB.ua) нічого не зробив до другого туру, ще й в гру Зеленського почав грати… У нього почалась якась істерика, почав всіх міняти», – каже LB.ua ще один нардеп БПП.

– Що зараз має зробити Порошенко? – питаю.

– Треба, щоб парламент ухвалив закон про імпічмент президента, вніс зміни в регламент в частині діяльності коаліції, і нехай (Порошенко – LB.ua ) розпускає Раду. Інакше – велика фракція в парламенті йому не «світить», – переконаний мій співрозмовник.

Фото: Макс Требухов

До 19.30 у зал Арсеналу почали підходити все більше і більше гостей. Тут і нардепи Оксана Білозір, Артур Герасимов, Олександр Черненко, міністр інфраструктури Володимир Омелян (який підтримав президента і після першого туру), віце-прем’єр і міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, акторки Ада Роговцева та Ірма Вітовська, режисер Ахтем Сеітаблаєв, Уповноважений президента з питань реабілітації учасників АТО Вадим Свириденко, який втратив на війні руки і ноги, Герой України Володимир Жемчугов та інші.

Фото: Макс Требухов

Однак не прийшли ані Володимир Гройсман, ані Юрій Луценко – чільні представники команди Порошенка, які здобули свої посади саме завдяки йому. Не з’явились у штабі й формальний голова БПП «Солідарність» Віталій Кличко та спікер ВР Андрій Парубій, який до останнього часу палко підтримував Петра Порошенка.

З появою в кулуарах політиків журналісти заметушилися. Усіх цікавили, насамперед, два питання – причини розгромної поразки, а також можливі сценарії розпуску парламенту.

Про причини говорити, звісно, ніхто не хотів, посилаючись на те, що офіційних результатів поки немає. Що ж до позачергових виборів, то позиція представників команди Порошенка різнилася. Зокрема, лідер фракції БПП Артур Герасимов запевняв, що жодних передумов для дострокових парламентських виборів немає. Натомість Сергій Березенко уточнив, що таких планів немає саме нинішній президент. Однак, що спаде на думку Зеленському – прогнозувати складно. Раніше в одному з інтерв’ю він зазначав, що розпустити Верховну Раду новий президент зможе до 27 травня, хоча дискусія щодо таких правових передумов триває.

Після оголошення результатів екзит-полу (73,2% на користь Зеленського і 25,3% – Порошенка) в залі запанувала тиша. Присутні явно були шоковані такими даними. Не даючи вислухати всі деталі електоральних настроїв другого туру, які озвучували соціологи, Андрій Жигулін, керівник Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента, оголосив у мікрофон, що через 15 хвилин в зал прибуде Петро Порошенко.

Черчиль, де Голль і «слуга народу»

Під бурхливі овації президент направився до сцени, потискаючи руки працівникам штабу. Його супроводжували дружина та сини.

Фото: Макс Требухов

Виступ Порошенко розпочав і закінчив цитатами Вінстона Черчилля.

«Ніколи не здавайтеся…. Ніколи, ніколи, ніколи… Ні у великому, ні в малому, ні у значному, ні в дрібному… Ніколи не здавайтеся, якщо це не суперечить честі і здоровому глузду», – зацитував він на початку.

«Ніколи не здавайтеся» - це те, що чую я і зараз, коли бачу результати екзит-полів. А вони очевидні. І дають підстави подзвонити моєму опонентові і привітати його. Зробити так, як це прийнято робити в усіх демократичних країнах. Сьогодні 21 квітня, а завтра настане двадцять друге, і нам потрібні спільні зусилля, щоб боронити країну», – продовжував Порошенко, уже не називаючи Зеленського «маріонеткою Коломойського» і не асоціюючи його з Путіним, як після першого туру.

Фото: Макс Требухов

Хоча про олігарха все-таки згадав: «Очевидно, що з Коломойським планують розрахуватися за підтримку на виборах поверненням «Приватбанку». Скасування його націоналізації створить ризики для коштів десятків мільйонів вкладників, українців. І ми будемо захищати десятки мільйонів українців. І крім того, це спровокує кризу у наших відносинах з міжнародними фінансовими організаціями і як наслідок – падіння гривні і нову економічну кризу».

«Вже наступного місяця я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість, і я сприймаю це рішення. Я піду з офісу президента. Але я не йду з політики», – зірвавши чергові овації, сказав Порошенко і додав, що планує сформувати опозицію до Зеленського в майбутньому парламенті.

Фото: Макс Требухов

Порошенко також пообіцяв підписати закон про мову, яку парламент планує ухвалити наступного тижня. А також заявив про загрозу втратити безвіз у випадку, якщо судді Конституційного суду визнають неконституційним електронне декларування.

Водночас висловив готовність «підставити плече» Зеленському і допомогти увійти в курс справ.

Дехто з дівчат-волонтерок із команди президента плакали, та і сам президент час від часу говорив мало не крізь сльози.

Фото: Макс Требухов

«Ми сьогодні не виграли бій. Але це не означає, що ми програли війну», – словами Шарля де Голля Порошенко провів паралель між другими для нього виборами президента і капітуляцією Франції перед Німеччиною у 1940 році.

Пафос промови відчутно псували стріли, які президент, не стримавшись, кидав у свого конкурента.

«Мені лише залишається висловити народу моєї країни, заради якого я працював всі ці повні негараздів та небезпек роки, свою глибоку вдячність за постійну та всебічну підтримку, яку він мені надавав під час моєї служби. А також за численні прояви його прихильності до свого відданого слуги… В розумінні Черчилля, а не в розумінні фільму...», – згадав Порошенко про фільм «Слуга народу» в головній ролі із Зеленським, з якого і почалася президентська кампанія останнього.

Фото: Макс Требухов

Неформальна частина

Порошенко пішов, а з ним і більшість гостей та запрошених. Близько десятої години вечора прес-центр почав активно згортатися.

З приміщення, де перебували VIPи, час від часу виходили активісти і волонтери, блогери штабу і музиканти, котрі публічно підтримали Порошенка.

«Чи будете далі працювати в команді Порошенка? » – питаю Сергія Кривоноса, який виходить з цього приміщення. У лютому цього року перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗС України вирішив балотуватися на пост президента України, однак зняв свою кандидатуру на користь Петра Порошенка (за словами Володимира Зеленського, він також домовлявся про підтримку з Кривоносом). Напередодні першого туру Порошенко призначив його заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони – замість скандального Олега Гладковського.

Фото: Дмитрій Єршов

«Бачите, я чай п’ю… – показує на чашку в руці Кривоніс і неохоче зупиняється. – Я далі продовжу боротися за Україну».

Представник президента з військових питань Юрій Бірюков вважає, що зміна президента не вплине на стан армії, зважаючи на те, що бюджет до кінця року на Збройні Сили України уже затверджений. Та й армія вже не дозволить себе знищити. На запитання про плани йти/не йти з Порошенком в парламент – розводить руками, мовляв, про це рано казати. Та й в нинішній ролі почувається не зовсім комфортно.

«Поки все тихо. А завтра президент збирає фракцію, десь підвечір. Будемо думати, як жити далі», – каже близько опівночі LB.ua один із нардепів БПП по телефону.