Посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах

Посольство США в Украине поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины.
Об этом говорится в сообщении посольства в социальной сети твиттере.
"Поздравляем новоизбранного Президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов в Украине", - говорится в сообщении.
Посольство также поблагодарило действующего Президента Петра Порошенко.
"Мы благодарим Президента Петра Порошенко за усилия, которые он приложил за последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления наших двусторонних отношений", - отметили в американском ведомстве.
Посольство выразило надежду на продолжение крепкого партнерства между двумя странами с новоизбранным Президентом Зеленским.
Ранее спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины.
Перед вторым туром президентских выборов в Украине Государственный секретарь США Майк Помпео поговорил по телефону не только с действующим президентом Петром Порошенко, но и с Владимиром Зеленским.