Посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах

Посольство США в Украине поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства в социальной сети твиттере.

"Поздравляем новоизбранного Президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов в Украине", - говорится в сообщении.

Посольство также поблагодарило действующего Президента Петра Порошенко.

"Мы благодарим Президента Петра Порошенко за усилия, которые он приложил за последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления наших двусторонних отношений", - отметили в американском ведомстве.

Посольство выразило надежду на продолжение крепкого партнерства между двумя странами с новоизбранным Президентом Зеленским.

Ранее спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины.

Перед вторым туром президентских выборов в Украине Государственный секретарь США Майк Помпео поговорил по телефону не только с действующим президентом Петром Порошенко, но и с Владимиром Зеленским.