​Помпео перед вторым туром поговорил не только с Порошенко, но и с Зеленским

Государственный секретарь США Майк Помпео поговорил по телефону перед вторым туром президентских выборов в Украине не только с Петром Порошенко, но и с Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил в твиттере спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
"Госсекретарь Помпео позвонил обоим кандидатам этой ночью, чтобы подчеркнуть американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и подтвердил нашу готовность работать с тем, кого выберет украинский народ, для обеспечения успешного достижения безопасности, процветания, демократии и свободы Украины", - написал он.
Напомним, 19 апреля о разговоре с Помпео сообщила пресс-служба Порошенко. Во время беседы обсуждалис, в частности, угрозы ренационализации Приватбанка и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины.
Президент также успел пожаловаться на Зеленского за использование термина "повстанцы" в отношении российских оккупационных войск на Донбассе.
12 апреля Зеленский и Порошенко поочередно встречались в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В тот же день в Берлине Порошенко провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.