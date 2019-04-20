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​Помпео перед вторым туром поговорил не только с Порошенко, но и с Зеленским

США готовы работать с победителем выборов вне зависимости от их исхода.

​Помпео перед вторым туром поговорил не только с Порошенко, но и с Зеленским
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Государственный секретарь США Майк Помпео поговорил по телефону перед вторым туром президентских выборов в Украине не только с Петром Порошенко, но и с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил в твиттере спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Госсекретарь Помпео позвонил обоим кандидатам этой ночью, чтобы подчеркнуть американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и подтвердил нашу готовность работать с тем, кого выберет украинский народ, для обеспечения успешного достижения безопасности, процветания, демократии и свободы Украины", - написал он.

Напомним, 19 апреля о разговоре с Помпео сообщила пресс-служба Порошенко. Во время беседы обсуждалис, в частности, угрозы ренационализации Приватбанка и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины.

Президент также успел пожаловаться на Зеленского за использование термина "повстанцы" в отношении российских оккупационных войск на Донбассе.

12 апреля Зеленский и Порошенко поочередно встречались в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.  В тот же день в Берлине Порошенко провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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