​Помпео перед вторым туром поговорил не только с Порошенко, но и с Зеленским

США готовы работать с победителем выборов вне зависимости от их исхода.

Государственный секретарь США Майк Помпео поговорил по телефону перед вторым туром президентских выборов в Украине не только с Петром Порошенко, но и с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил в твиттере спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Госсекретарь Помпео позвонил обоим кандидатам этой ночью, чтобы подчеркнуть американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и подтвердил нашу готовность работать с тем, кого выберет украинский народ, для обеспечения успешного достижения безопасности, процветания, демократии и свободы Украины", - написал он.

Напомним, 19 апреля о разговоре с Помпео сообщила пресс-служба Порошенко. Во время беседы обсуждалис, в частности, угрозы ренационализации Приватбанка и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины.

Президент также успел пожаловаться на Зеленского за использование термина "повстанцы" в отношении российских оккупационных войск на Донбассе.

12 апреля Зеленский и Порошенко поочередно встречались в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В тот же день в Берлине Порошенко провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.