С полуночи начался "день тишины" перед выборами

Официальные сообщения о действиях кандидатов, связанные с исполнением ими должностных полномочий, не считаются предвыборной агитацией.

С субботы, 20 апреля, запрещена предвыборная агитация перед вторым туром выборов Президента - то есть любая деятельность с целью побуждения избирателей голосовать или не голосовать за Владимира Зеленского или Петра Порошенко.

Соответствующая норма содержится в законе "О выборах Президента Украины".

"Агитация перед повторным голосованием начинается со следующего дня после назначения повторного голосования и заканчивается в 24:00 последней пятницы перед днем повторного голосования. Предвыборная агитация в период избирательного процесса вне установленных сроков запрещается", - говорится в законе.

Соответственно, с сегодняшнего дня запрещаются публичные призывы голосовать или не голосовать за кандидата и публичные оценки деятельности кандидата.

Также запрещено проведение дебатов, дискуссий и пресс-конференций о предвыборных программах и политической деятельности кандидатов; проведение концертов, спортивных соревнований, демонстрация телепередач или иных публичных мероприятий при поддержке кандидата; проведение митингов, шествий, демонстраций, собраний граждан и встреч с избирателями.

Кроме того, запрещается: распространение печатных агитационных материалов с предвыборной агитацией и политической рекламы на носителях внешней рекламы; установление агитационных палаток; обнародование в СМИ политической рекламы, выступлений, интервью, других публикаций и сообщений.

В то же время официальные сообщения о действиях кандидатов в Президенты, связанные с исполнением ими должностных полномочий, не считаются предвыборной агитацией.

Напомним, что распространение СМИ информации о результатах социологических опросов о кандидатах в Президенты запрещено еще с 19 апреля, а результаты экзитполов во втором туре президентских выборов 21 апреля разрешено обнародовать только по завершении голосования.

Как сообщалось, в избирательный бюллетень на второй тур выборов Президента 21 апреля включены руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко. По итогам голосования победит тот из них, кто получит больше голосов избирателей.

Как сообщалось, телеканал "1+1" снова покажет программы с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в "день тишины" 20 апреля. Как и перед первым туром выборов президента, будет показан выпуск "Вечернего квартала" в "формате интеллектуального юмора".