Нацсовет усмотрел нарушение "1+1" предвыборного законодательства из-за Зеленского

За три предвыборных месяца присутствие кандидата в президенты в эфире вещателя достигло 14%.

Результаты мониторинга эфира ООО "ТРК "Студия 1+1" относительно освещения избирательного процесса свидетельствуют об обнаружении признаков нарушений положений статьи 3, статьи 561 и статьи 57 закона "О выборах Президента Украины".

Об этом информирует пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Сообщается, что, по данным Нацсовета, в эфире телеканала "1+1" за три предвыборных месяца присутствие кандидата на пост Президента Владимира Зеленского в эфире вещателя достигло 14 процентов.

Отмечается, что на протяжении 27-29 марта Нацсовет зафиксировал в эфире телеканала трансляцию сериала "Слуга народа - 3". По данным регулятора, в нем содержатся высказывания главного героя Голобородько, которые дублируют положения предвыборной программы Зеленского и имеют признаки предвыборную агитацию в смысле избирательного законодательства Украины (статья 58 Закона Украины "О выборах Президента Украины").

"В частности, фрагмент из сериала, озвученный В. Голобородько:" ... И поэтому, первое, что мы предлагаем - это законопроект о снятии неприкосновенности с президента, депутатов и судей ... ", и отдельные тезисы: "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей "; "Об импичменте Президента Украины"; "Об отзыве народного депутата Украины", предвыборной программы этого кандидата идентичны", - отметили в сообщении Нацсовета.

К подобным выводам пришли и во Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины". Там отмечают, что показ видеофильма "Слуга народа - 3" во время избирательного процесса должен рассматриваться как предвыборная агитация в пользу Зеленского и должен быть оплачен из избирательного фонда кандидата.

Национальный совет обратится к каналу за объяснением, как он трактует эту ситуацию, а также сообщит в Центральную избирательную комиссию касательно обнаруженных нарушений.

Как сообщалось, телеканал "1+1" снова покажет программы с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в "день тишины" 20 апреля. Как и перед первым туром выборов президента, будет показан выпуск "Вечернего квартала" в "формате интеллектуального юмора".

После него будут транслировать фильм, где Зеленский сыграл главную роль.

Напомним, согласно закону о выборах президента Украины, предвыборная агитация должна завершиться в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

Между телеканалом "1+1" и кандидатом в президенты Петром Порошенко, соперником Зеленского по второму туру, существует конфликт. Порошенко обвинил "1+1" в распространении фейков, а "1+1" намерен судиться с ним из-за того, что президент "ворвался в эфир частной компании без приглашения".

Телеканал "1+1" принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, который поддерживает Владимира Зеленского.