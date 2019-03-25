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Порошенко подаст в суд на "1+1" "за распространение фейков"

Подробной информации об иске пока нет.

Порошенко подаст в суд на "1+1" "за распространение фейков"
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко подаст в суд на телеканал "1+1" за распространение дезинформации и фейков, порочащих честь и достоинство главы государства. Об этом сообщили в избирательном штабе президета.

"Порошенко решил подать в суд на канал "1+1" за систематическое вранье в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации", - сказано в сообщении.

О сроках подачи иска не сообщается.

Украинский телеканал "1+1" в программе "Украинские сенсации" опубликовал ряд материалов, сообщающих о правонарушениях и преступлениях, якобы совершенных Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко подал в суд на корпорацию "Би-Би-Си", распространившую информацию об уплате 400 тыс. долларов за аудиенцию с президентом США Дональдом Трампом. Высокий суд Лондона признал эту информацию клеветой, нанесшей вред репутации Порошенко.

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