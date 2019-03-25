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ЦИК назвал законной регистрацию нескольких сотен избирателей по одному и тому же адресу

Данные реестра не могут быть изменены на основании публикаций в СМИ или соцсетях.

ЦИК назвал законной регистрацию нескольких сотен избирателей по одному и тому же адресу
Фото: 112

Центральная избирательная комиссия констатировала законность регистрации нескольких сотен избирателей по одному и тому же адресу.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Отмечается, что некоторые СМИ обнародовали данные о нередких случаях регистрации сотен граждан в одном жилом помещении, что якобы может свидетельствовать о подготовке к фальсификации голосования.

ЦИК отмечает, что по данному вопросу и для правовой оценки ситуации комиссия неоднократно обращалась в компетентные органы, в том числе в Государственную миграционную службу.

"Однако, как сообщалось в письме Государственной миграционной службы еще от 23.10.2015 №6-6259/3-15 в ответ на запрос Центральной избирательной комиссии по осуществлению проверки достоверности представленных в ГРИ сведений об избирателях, которые зарегистрировали свое место жительства в городе Киеве по определенным адресам, Законом Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", принятым 11 декабря 2003 г., не установлено каких-либо ограничений относительно необходимых санитарных норм жилой площади при осуществлении регистрации места жительства и по количеству зарегистрированных лиц в одном жилом помещении", - говорится в сообщении.

Также ЦИК информирует, что данные Госреестра избирателей ежемесячно обновляются исключительно на основании сведений периодического обновления, которые подают в отделы ведения Реестра субъектов представления.

Кроме того, источником изменения данных реестра являются сведения, предоставленные в органы ведения Реестра гражданами Украины по собственной инициативе с целью включения в реестр, или об изменении своих персональных данных.

Указывается, что все действия по актуализации данных реестра осуществляются уполномоченными работниками органов ведения реестра во исполнение приказов руководства. Основанием для издания таких приказов являются только предоставленные в установленном порядке документы, подтверждающие соответствующие изменения.

Данные реестра не могут быть изменены на основании публикаций в средствах массовой информации или социальных сетях.

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