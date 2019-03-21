В понедельник кандидаты в президенты должны опубликовать отчеты о поступлениях и расходах избирательных фондов

В понедельник, 25 марта, распорядители накопительных счетов избирательных фондов кандидатов в президенты Украины должны подать политическим партиям, ЦИК и Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции промежуточные отчеты в бумажном и электронном виде о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Не позднее чем через сутки после поступления отчета, партии, ЦИК и НАПК должны опубликовать эти промежуточные финансовые отчеты на своих официальных сайтах.

Если в отчетах будут обнаружены признаки нарушения закона, ЦИК и НАПК должны сообщить об этом в правоохранительные органы для проверки и реагирования в соответствии с законом.

Перед вторым туром выборов кандидаты должны подать такие отчеты за 4 дня до голосования.

До 30 апреля включительно ЦИК и НАПК должны опубликовать анализ окончательных финансовых отчетов о пополнении и использовании средств избирательных фондов кандидатов в президенты Украины.