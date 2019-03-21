Результаты выборов в целом по Украине будут установлены, несмотря ни на что, - Айвазовская

Ничего не может повлиять на установление результатов выборов президента. Об этом заявила координаторка Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская в интервью LB.ua.

"Результаты выборов в целом по Украине будут установлены, несмотря ни на что. Законом определено - не позднее, чем 1 мая мы узнаем об окончательных и официальных результатах повторного голосования", - сказала она.

Айвазовская также отметила, что даже в случае нарушения каким-то из кандидатов порядка агитации, он будет продолжать участие в выборах.

"Никоим образом решение суда не повлияет на баллотирования кандидата. ЦИК может вынести ему предупреждение, которое не является основанием для отмены регистрации", - сказала она.

Хотя в отдельных регионах или на участках нарушения в ходе избирательной кампании могут стать причиной отмены результатов выборов.

"В частности, в случае, если на избирательном участке окажется выдача более 5% бюллетеней лицам, которые не имели на это права. Например, после проверки списка избирателей кто-то увидит, что, к примеру, из тысячи избирателей проголосовало 50 тех, кто находится за границей. По данному факту правоохранительные органы должны открыть уголовное производство и результаты на этом участке можно не признавать.

Если будет вброшены в урны для голосования 10% бюллетеней (то есть количество подписей в списке избирателей и число бюллетеней разойдется на эту цифру), то результат тоже не признается. И третья причина - если уничтожено 5% бюллетеней", - сказала Айвазовская.

"Опасно вмешательство любых парамилитарных групп, которые о себе публично заявляют. Уничтожение одной большой урны для голосования будет достаточно, чтобы на соответствующем участке не учитывать результаты. Украина - неоднородная по электоральным настроениям, и очень опасно использование такой электоральной инженерии, когда "выбивают", в том числе провокационными или силовыми методами, результаты в пользу кандидата, который является конечным бенефициаром таких событий", - считает она.