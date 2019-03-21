Для военных в зоне ООС созданы 79 избирательных участков

Для военнослужащих ВСУ в целом по Украине создано 93 избирательных участка для участия в выборах президента Украины, 79 из этих участков находятся в зоне ООС. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет "Укринформ".

Один из участков будет работать в учебном центре, один - в дисциплинарном батальоне, два - за границей в местах расположения миротворческих контингентов и 10 участков - в медицинских учреждениях Министерства обороны Украины.

По представлению Министерства обороны и в соответствии со статьей 20 Закона Украины "О выборах президента Украины" было создано 79 специальных избирательных участков в исключительном случае на временной основе на территории воинских частей в зоне проведения операции объединенных сил . В частности, 14 участков - в Луганской области, 65 - в Донецкой.

Напомним, первый тур выборов президента Украины состоится уже в следующее воскресенье, 31 марта. Сегодня ЦИК представил бюллетень для голосования.