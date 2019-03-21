Оклады глав Налоговой и Таможенной служб составят 24 тыс. гривен

Кандидаты должны свободно владеть иностранным языком и иметь общий стаж работы не менее семи лет.

Должностные оклады глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб составят 24 тыс. гривен, также предусмотрены премии и надбавки, в частности - за ранг, интенсивность труда и выполнение особо важной работы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Отмечается, что кандидаты на указанные должности должны свободно владеть иностранным языком и иметь общий стаж работы не менее семи лет.

Кандидаты могут подавать документы до 5 апреля. Конкурс начнется 16 апреля и пройдет в три этапа: на первом - проверка на знание законодательства, владение английским или французским языком, далее - решение ситуативных задач и собеседование.

Напомним, в конце 2018 года Кабмин принял решение разделить Государственную фискальную службу на Налоговую и Таможенную. Положения о работе служб утверждены правительством 6 марта 2019 года. Согласно обнародованным положениям, налоговая милиция остается в составе Налоговой службы.

Главы служб назначаются на конкурсной основе и увольняются правительством по предложению комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы. Предельную численность сотрудников также устанавливает правительство.

Разделение ГФС - один из "маяков" Международного валютного фонда. Этот процесс должен быть завершен до конца апреля.