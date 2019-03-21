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Российская прокуратура запросила 6 лет колонии для украинца Павла Гриба

Его обвиняют в содействии террористической деятельности.

Российская прокуратура запросила 6 лет колонии для украинца Павла Гриба
Фото: Радио Свобода

Во время прений в Северо-Кавказском окружном военном суде прокурор попросил приговорить к шести годам колонии общего режима украинца Павла Гриба, пишет "Интерфакс".

"Гриб совершил тяжкое умышленное преступление, однако активно способствовал в раскрытии преступления. Предлагаю признать Гриба виновным в совершенном преступлении. Прошу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет колонии общего режима", - сказал гособвинитель.

Павлу Грибу вменяют часть 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ - содействие террористической деятельности.

По версии следствия, он причастен к подготовке теракта в сочинской средней школе №26. Кроме того, в России называют Гриба "приверженцем радикальных националистических взглядов".

Гриб попал в руки российских силовиков после того, как в сентябре 2017 года съездил в Беларусь, куда поехал на встречу к подруге, с которой познакомился в интернете. Он якобы убеждал девушку взорвать самодельное взрывное устройство на выпускном вечере.

Позже Гриба нашли в краснодарском СИЗО.

Здоровье Гриба за время, проведенное в СИЗО, ухудшилось. В конце января 2019 года стало известно, что у него появились признаки цирроза печени и болезни Альцгеймера.

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