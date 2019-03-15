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Политзаключенного Клыха обследуют на наличие онкозаболеваний

В феврале украинца перевели в лечебное учреждение в Челябинске.

Политзаключенного Клыха обследуют на наличие онкозаболеваний
Станислав Клых
Фото: 112.ua

Украинского политзаключенного Станислава Клыха в больнице Челябинска проверяют на наличие онкологических заболеваний. Об этом сегодня сообщила правозащитница Татьяны Щур на своей странице в Фейсбуке.

Правозащитница посетила Клыха в больнице. Она отметила, что по сравнению с тюрьмой, он имеет лучший вид, а также говорит, что "у него все нормально".

"Свое долгое пребывание в лечебном (не психиатрическом) учреждении объясняет тем, что по его просьбе врачи его проверяют на онкомаркеры. Жалуется только на отсутствие телевизора в палате, в которой он находится сам. Беспокоился о родителях. Эта информация сообщена его маме и консулу", - написала Щур.

Напомним, в феврале Клыха перевели в Челябинск на плановое лечение. В 2016 году украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха приговорили к 22,5 и 20 лет заключение в соответствии. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне.

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