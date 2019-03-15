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Задержанного в Киеве наркобарона арестовали на 40 дней

Американец будет находиться в Киевском СИЗО до решения по экстрадиции в Израиль.

Задержанного в Киеве наркобарона арестовали на 40 дней
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Киевский суд арестовал гражданина США, который находился в розыске за организацию международного наркокартеля и был задержан 12 марта.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Фейсбуке.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 суд применил экстрадиционный арест сроком на 40 суток к гражданину США, который находится в международном розыске по обвинению в управлении мощной преступной организацией, наладившей массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно с постановлением суда, задержанный будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе до решения вопроса о его экстрадиции по запросу Израиля.

Напомним, 12 марта Израиль и СБУ провели совместную операцию по ликвидации наркосети. Сообщалось, что в Киеве был задержан 34-летний глава израильской криминальной сети наркотрафика "Телеграсс" Амос Дов Сильвер.

Одновременно в Израиле была проведена масштабная спецоперация по разоблачению и задержанию других участников наркокартеля.

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