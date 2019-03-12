Израиль и СБУ провели совместную операцию по ликвидации наркосети

В Киеве задержали главу израильской криминальной сети наркотрафика "Телеграсс" Амос Дов Сильвер.

Об этом сообщила пресс-служба чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Украине Джоэла Лиона.

Одновременно, по его словам, в Израиле были задержаны 42 человека - участника группировки.

Операцию проводила полиция Израиля совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

"Посольство Государства Израиль в Украине пользуется случаем искренне поблагодарить наших украинских партнеров за оказанную помощь и добросовестно выполненную работу. Это еще одна демонстрация высокого уровня наших двусторонних отношений между Израилем и Украиной", - отмечается в сообщении.

По информации СМИ, группировка "Телеграсс" использовала для приема "заказов", а также координации действий производителей и поставщиков, популярный мессенджер Telegram. На площадках "Телеграсса" продавались гашиш, марихуана, кокаин, "экстази" и MDMA. Предполагаемый объем сделок составляет сотни миллионов шекелей.

"Зарплата" участникам группировки выплачивалась наличными, криптовалютой или наркотиками. Источники денежных поступлений были максимально скрыты от внешнего контроля, а члены организованной группы действовали под вымышленными именами и псевдонимами.

Напомним, с начала года Израиль не впустил в страну 643 украинца.